L’Eredità | Pino Insegno fuori per rischio flop? Flavio Insinna di nuovo in ballo

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il futuro disulle reti Rai appare più nebuloso che mai, dopo gli ascolti poco incoraggianti de Il Mercante in Fiera. Per questo motivo, la Rai sembra decisa a estrometterlo da, di cui nei mesi di ridefinizione del palinsesto televisivo gli era stata affidata la conduzione. Sembra ormai certo che non saràa condurre la nuova edizione de, in partenza da gennaio. Il game show invernale tornerà in onda su Rai Uno, prendendo il posto di Reazione a catena, condotto da Marco Liorni. La decisione di estromettere l’attuale volto al timone de Il Mercante in Fiera dipenderebbe da una serie di fattori, tra cui gli ascolti preoccupanti del game show attualmente in onda su Rai Due.sostituito: chi condurrà ...