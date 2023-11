Highlights e gol Stoccarda-Borussia Dortmund 2-1 | Bundesliga 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 11 novembre 2023) Terminata la sfida valida per l’undicesima giornata ditrasul punteggio di 2-1. Partita che si preannuncia in salita per gli ospiti: al 10? viene concesso un rigore allo. Fuhrich batte ma Kobel para e si rimane in parità. Al 36? Fullkrug alimenta le speranze dei gialloneri segnando il gol del vantaggio. Il pareggio arriva però solo sei minuti dopo: al 42? Undav segna l’1-1. Ripresa dominata dai padroni di casa, che riescono a portarsi in vantaggio all’83? con il gol di Guirassy. SportFace.