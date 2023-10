Basket | l’Olimpia Milano fa visita a Tortona nel big match della quarta giornata di Serie A La Virtus Bologna ospita la Dinamo Sassari nel posticipo

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Prosegue ininterrottamente laA di, con laregular season 2023-2024 in programma nel fine settimana oramai alle porte. Previsto un solo anticipo nel sabato sera, con le altre partite che si giocheranno tra il pomeriggio e la sera di domenica 22 Ottobre. Andiamo a presentare brevemente cosa ci attende sui parquet del Belpaese. Nell’unicodel sabato sera la Vanoli Cremona attende al PalaRadi l’Unahotels Reggio Emilia (20:30): entrambe le squadre cercano di cancellare il ko rimediato nell’ultimo turno contro Venezia (79-76) ed Olimpia(79-68), con gli emiliani che si trovano davanti ai lombardi grazie a due vittorie ed una sconfitta. Passando poi a domenica 22 Ottobre, alle 16:30 l’Openjobmetis Varese sfida la Dolomiti ...

Troppo Real Madrid per. Milano manca la doppietta dopo la convincente vittoria di martedì contro'Olympiacos. I Blancos restano imbattuti con 4 vittorie in 4 partite in questa Eurolega grazie al 43% da dietro'...

