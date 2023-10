Tributaristi | attestato di qualità e di qualificazione professionale è una garanzia per l’utenza

Leggi su fmag

(Di giovedì 19 ottobre 2023) A oltre dieci anni dalla promulgazione della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi,” conosciute come professioni associative, il mondo delle professioni in Italia è in costante evoluzione. È notevole il fatto che il legislatore, quando interviene sulle norme professionali, faccia ormai costante riferimento a questa legge e ai professionisti che essa comprende, segnando un cambiamento significativo nella regolamentazione delle professioni al di fuori degli ordini tradizionali. In questo contesto, l’Istituto Nazionale(INT) gioca un ruolo di primo piano nel promuovere il valore e l’importanza dell’diche esso rilascia ai propri membri in conformità alla Legge 4/2013. Secondo quanto ...