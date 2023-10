Milan | Bennacer | “Frustato per essermi fatto male nel derby”

Ecco l'idea del DiavoloIl centrocampo delè stato certamente il reparto che è cambiato ... vale a dire Ismaele Sandro Tonali. Il primo si è infortunato nel derby di andata di Champions ...

Tuttosport - Riecco Bennacer a Milanello: Pioli sogna il suo centrocampo "ideale". Ritorno in campo a... Milan News

Bennacer: “Molti non sapevano chi fossi. Onorato di fare parte del Milan” Pianeta Milan

Il Milan punta all'acquisto di un nuovo centrocampista: conferme su Ouédraogo. Così cambia la mediana del Diavolo ...Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, a partire da gennaio il Milan potrà riabbracciare finalmente Ismael Bennacer, assente per infortunio ormai da diversi mesi. Pioli intanto ...