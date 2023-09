Sorpresa Nadef | tre miliardi pronti all' uso per pensioni ed emergenza sbarchi

(Di sabato 30 settembre 2023) Il Tesoro ha pubblicato la Nota di aggiornamento del Def: per la manovra i soldi in più dovevano essere 14 e invece sono quasi 16. La prudenza di Giorgetti: "Inflazione in calo ma resta la preoccupazione". E la promessa: dalle privatizzazioni 20in arrivo in tre anni

Tradotto: per quest'anno, nel 2023, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è riuscito a racimolare a3,2 miliardi che il Mef, nella, anticipa già come intende utilizzare: "...... al termine del Consigli dei ministri che mercoledì sera ha dato via libera alla, il ... Laderiva dall'entità della somma tirata in ballo da Giorgetti. L'1 per cento del Pil vale 19 ...

Sorpresa Nadef: tre miliardi pronti all'uso per pensioni ed ... L'HuffPost

I giudici non trattengono almeno tre migranti: "Il decreto Piantedosi è ... L'HuffPost

E ora ci si mette pure l’inflazione, si legge nella Nadef, con una spesa che, per il 2023, toccherà la quota record di 317 miliardi di euro. L’anno prossimo, in rapporto al Pil italiano, le pensioni ...Il Tesoro ha pubblicato la Nota di aggiornamento del Def: per la manovra i soldi in più dovevano essere 14 e invece sono quasi 16. La prudenza di Giorgetti: ...