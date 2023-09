Il deficit | il debito e l’aumento dell’offerta | perché lo spread dell’Italia torna a correre

Leggi su open.online

(Di venerdì 29 settembre 2023) Sono le 15,30 di giovedì 28 settembre quando loBtp-Bundad allargarsi toccando quota 200. Un numero che non si raggiungeva dal 2013, e che fa venire in mente i livelli del 2011, quando il rischio Italia toccò i massimi storici. Dietro l’espansione del differenziale ci sono motivi tecnici. Come il boom di volumi sui Btp Future. Edei rendimenti dei titoli di Stato di tutto il mondo. Ma anche motivi politici. Sono quelli legati ai timori sui conti italiani. Evidenziati dai numeri della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Con le previsioni sulin aumento al 4,3% e sulche nel 2024 non scenderà. E poi c’è la speculazione. Con gli hedge fund che cominciano a scommettere sui titoli italiani. Come del resto accade sul...