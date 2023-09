La Pesca | lo spot di Esselunga crea polemiche | ecco perché VIDEO

Leggi su cultweb

(Di martedì 26 settembre 2023) Il nuovodi, La, standoper il tema rappresentato. Viene infatti mostrata una bambina, Emma, che prende il frutto in questione per regalarlo al papà, facendogli credere che sia un regalo da parte della mamma, separata dall’uomo. Il motivo? Farli riavvicinare. Girato da Rudi Rosenberg, il corto, a detta di alcuni, apparirebbe manipolatorio e conservatore. Come a dire che gli anni di lotte per i diritti civili, tra cui quello al divorzio, sarebbero finiti tutti nel cestino. In concomitanza, per giunta, con la presenza di un governo di destra. «Cos’è, la nuova narrazione? Oh, vi siete adeguati subito!!!!», scrive una persona su Facebook. Tra le decine di commenti negativi su internet, infatti, si leggono molte battute su questo “ritorno al passato”. ...