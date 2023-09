Juventus-Lecce | D’Aversa | “Bello e giusto avere entusiasmo | bisogna però rimanere concentrati sugli obiettivi”

(Di lunedì 25 settembre 2023) “Loro partiranno forte, stante anche il risultato negativo ottenuto contro il Sassuolo. Normale che affrontiamo una squadra forte, una delle candidate alla lotta scudetto. Di certo saranno arrabbiati per la sconfitta subita, noi dovremmo essereal massimo perché spingeranno tanto”. Roberto, allenatore del, presenta così l’anticipo della sesta giornatra contro la. I salentini sono protagonisti di un grande avvio di campionato, che li vede imbattuti e al terzo posto: “Non mi stancherò mai di dire che èed èche ci sia– ammette– Ma è necessario restaresu quello che è il nostro obiettivo, cioè il raggiungimento della salvezza. Questi risultati sono ...

IL CALENDARIO E DOVE VEDERLE Martedì 26 settembre Ore 20.45- Dazn Mercoledì 27 settembre Ore 18.30 Cagliari - Milan - Dazn/Sky Ore 18.30 Empoli - Salernitana - Dazn Ore 18.30 Verona ...

Lecce che invece si presenterà all'Allianz Stadium precedendo ... cerca di riportare alla giusta dimensione l'attuale posizione consapevole della sfida della gara: "La Juventus è una squadra che non ...