Zelensky ai senatori Usa | ' Senza nuovi aiuti perdiamo la guerra'

" Senza aiuti non si vince ". Il Presidente ucraino Volodymyrparla chiaro a un gruppo di cinquantain un incontro privato al Campidoglio: "Se non otteniamo gli aiuti, perderemo la guerra". Il contenuto dell'incontro è stato riferito al New ...Ma McCarthy esclude il via libera di nuovi aiuti a Kiev entro il 2023: 'Abbiamo i nostri problemi da risolvere'

Zelensky ai senatori Usa, senza aiuti perdiamo la guerra Agenzia ANSA

Ucraina: Zelensky a senatori Usa, senza aiuti perderemo guerra - LaPresse LAPRESSE

"Senza aiuti non si vince". Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla chiaro a un gruppo di cinquanta senatori in un incontro privato al Campidoglio: "Se non otteniamo gli aiuti, perderemo la ...Kevin McCharty definisce «buono» e «produttivo» l'incontro con Volodymyr Zelensky oggi al Congresso USA, ma lo Speaker repubblicano non si impegna a calendarizzare il voto per i nuovi 24 miliardi di d ...