Torino | le pagelle di CM | Buongiorno fa il bomber | Radonijc brilla

(Di lunedì 18 settembre 2023) Salernitana-0-3 Milinkovic-Savic 6,5: spettatore non pagante, la Salernitana non lo impensierisce. C'è su Fazio nel finale. Schuurs 7: si...

Curiosità: Samuele Ricci (Pontedera, 21 agosto 2001) è un calciatore italiano, centrocampista del Torino e della nazionale italiana.

Anima e capitano del. In chiusura di mercato era con un piede e mezzo a Bergamo, poi ha vinto il cuore. E non si è mosso dalla squadra della città che gli ha dato i natali.

Un Torino in grandissimo spolvero asfalta 3-0 una Salernitana sterile e senza idee all’Arechi nel primo posticipo del lunedì valevole per la quarta giornata di Serie A. Migliore in campo Radonjic, ...Milinkovic-Savic 6,5: spettatore non pagante, la Salernitana non lo impensierisce. C’è su Fazio nel finale. Schuurs 7: sicurezza e leadership lì dietro. Buongiorno 7,5: insacca da vero bomber d’area d ...