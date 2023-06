Sicurezza | ecco il super algoritmo per stanare i criminali nelle nostre città

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) «Signor Marks, in nome della sezione Precrimine di Washington, la dichiaro in arresto per il futuro omicidio che avrebbe dovuto avere luogo oggi»., non è esattamente questo (e, nello specifico, “questo” è un passaggio del film Minority Report con Tom Cruise), ma ci va vicino. Giove: l', il software, il nuovo sistema di polizia predittiva a cui sta lavorando il ministero dell'Interno (o meglio, il dipartimento di Pubblica) per «prevenire e reprimere» i reati. A metà strada tra un racconto di Philip Dick e la realtà virtuale che sta diventando sempre di più realtà di tutti i giorni. Un computer, un “cervellone” in grado di processare migliaia di informazioni al secondo, le banche dati delle forze dell'ordine, tutte le questure sempre connesse e quell'obiettivo di cogliere i malviventi sul fatto. Anzi: prima. ...