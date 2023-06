Atalanta-Monza | Palladino commenta il rinnovo | “Non potevo non restare un’altra stagione”

(Di sabato 3 giugno 2023) “Prima di tutto, volevo ringraziare la società per ildel contratto. Nonnonqui, abbiamo creato una grande famiglia e c’è sempre stata stima e fiducia tra il sottoscritto e la dirigenza e grande riconoscenza nei confronti del Dottore (Galliani, ndr) e del Presidente (Berlusconi, ndr)”. Così Raffaele, allenatore del, apre l’ultima conferenza stampa pre-partita alla vigilia della sfida contro l’. “Da lunedì penseremo alla nuova, abbiamo una base importante e si ripartirà da quella. Ora pensiamo a chiudere bene quest’annata”. “Ciò che è stato fatto non dobbiamo dimenticarcelo – prosegue– ma l’anno prossimo si ripartirà da zero e sarà ...

