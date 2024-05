Travolto da un camion in sella alla sua bici | morto 65enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 65 anni che era inad unacletta, secondo una prima ricostruzione ora al vaglio degli investigatori, è statoda uned è deceduto sul colpo. L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri in via San Gennaro, a Nola (Napoli). La salma della vittima, residente a San Gennaro Vesuviano, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata sequestrata per l'autopsia ed è stata trasferita nel Policlinico di Napoli Indagini in corso da parte dei Carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola che insieme ai militari della sezione radiomobile hanno effettuato i rilievi voltiricostruzione della vicenda. L'autocarro è stato sequestrato.