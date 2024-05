Ravenna - spunta Braida Per lui un possibile incarico Prende forma la società guidata da Ignazio Cipriani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) L’esito del girone D del campionato di serie D è nelle mani del Forlì. Anzi, sta tutto nella decisione del presidente Cappelli, che però, ieri sera, ha velatamente fatto intendere di essere orientato a lasciare perdere.e Carpi restano comunque in trepida attesa. Il Forlì, che è rimasto fuori dai playoff e che ambirebbe ad entrarvi, deve decidere se ricorrere all’arbitrato del Coni per cercare di sovvertire la sentenza di 2° grado sul caso-Cecotti (il giocatore del Carpi che è sceso in campo contro il Forlì, ma che, secondo la tesi del club biancorosso, avrebbe dovuto scontare un turno di squalifica). Il Forlì ha 30 giorni di tempo dal deposito delle motivazioni del 2° grado per inoltrare il ricorso al Collegio di garanzia dello sport del Coni. Ma, è evidente che, il punto di non ritorno, è dietro l’angolo, poiché incombono le semifinali dei playoff e la poule ...