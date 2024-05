Il calendario Giovedì si torna in campo al Flaminio

(Di martedì 7 maggio 2024) Anche gara2 va a Rieti. La Rinascita è già con le spalle al muro:alle 20.30 si gioca ale Rimini deve vincere per allungare la serie. Nelle altre partite giocate ieri, Trapani ha superato Piacenza (69-61) portandosi sul 2-0, mentre Verona ha battuto Milano di dieci punti (77-67) riscattando la sconfitta in gara1. Stasera scende inla Fortitudo, che va a caccia del secondo successo su Treviglio. Forlì affronta Vigevano, Cantù sfida Cividale e Udine se la vedrà con Cremona: serie tutte sull’1-0. Torino cerca il riscatto con Trieste dopo il ko in gara1.

Internazionali d'Italia: gli autobus per raggiungere il Foro Italico - ... 160, la 495 che lasciano in punti di snodo (come piazzale Flaminio) per raggiungere poi l'impianto. Attenzione alla metro. I tifosi potranno usufruire dalla domenica al giovedì dei servizi delle ...

Rbr, scatta la sfida playoff con Rieti: il calendario, i biglietti e le modalità di acquisto - ...lunedì 6 maggio ore 21 - gara 3 a Rimini giovedì 9 maggio ore 20,30 - Eventuale gara 4 a Rimini sabato 11 maggio ore 20,30 - Eventuale gara 5 a Rieti martedì 14 maggio alle 21. GARA 3 al Flaminio, ...