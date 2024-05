Rai | i giornalisti scioperano - ma Tg1 e Tg2 vanno in onda

(Di martedì 7 maggio 2024) Articolo pubblicato martedì 07 Maggio 2024, 09:01 Lo scontro politico è scoppiato nel bel mezzo dello sciopero proclamato dall’Usigrai, una mossa per protestare non solo contro le politiche aziendali, ma anche a difesa dell’autonomia e della libertà. Il dibattito va ben oltre il successo o il fallimento della protesta, che pare aver raccolto un’enorme adesione L'articolo proviene da Il Difforme.

È stato firmato un accordo preliminare, propedeutico al passa ggio di consegne. In una fase storica (come testimonia, per esempio, anche il caso AGI) in cui molte testate e organi di informazione sono al centro di trattative e cambi di editore, c’è ...

Giornalisti Rai in sciopero contro le censure e i diktat di TeleMeloni - giornalisti Rai in sciopero contro le censure e i diktat di TeleMeloni - «Noi non abbiamo dato la notizia di Lollobrigida e il treno se non dopo ore, solo dopo che il Cdr ha fatto pressioni. Stessa cosa per Giambruno e Gratteri. Mentre diamo notizie in cui si parla di Melo ...

Una delle pagine più vergognose della storia della Rai - Una delle pagine più vergognose della storia della Rai - Ieri si è consumata la pagina più vergognosa della storia della Rai: un boicottaggio da padrone delle ferriere di fine ‘800 da parte dei capi dell’azienda che dovrebbe appartenere ai cittadini che pag ...

Rai scioperata o sciroccata - Rai scioperata o sciroccata - Sullo sciopero dei giornalisti alla Rai la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità – si direbbe in tribunale – è scappata al giornale (la Repubblica) che l’ha maggiormente sostenuto. E l’ha ...