Sondaggi politici - chi si prende più seggi alle Europee e chi vince la corsa per superare il 4%

(Di martedì 7 maggio 2024) Tutti i partiti sono in crescita, tranne FdI: il M5s e il Pd fanno buoni risultati, meno Lega e FI. È partita laanche perla soglia di sbarramento del 4%elezionie guadagnarsi deia Strasburgo: ecco come sta andando, secondo il nuovoo politico di Swg.

Il mondo politico è molto vasto tanto da intimorire la maggior parte delle persone. C’è chi ne è affascinato e vorrebbe entrare a farne parte anche con un piccolo ruolo come quello dello scrutatore o presidente di seggio . come fare? Di seguito ...

Le liste dei Candidati alle prossime elezioni Europee , che si terranno l’8 e il 9 giugno 2024, sono ufficiali. La scadenza delle 20 del 1° maggio, orario entro cui presentare i nomi per il voto, ha infatti portato a chiudere le liste per le cinque ...

Che fatica far votare i liguri all’estero: Sono più di 150 mila - Che fatica far votare i liguri all’estero: Sono più di 150 mila - Nell’autentico marasma della preparazione di seggi e pratiche per il voto di Comunali ed europee (8-9 giugno), che in Liguria riguarderà anche 125 sindaci (40 nella provincia di Savona, 39 a Genova, ...

Che peso avranno le proteste degli agricoltori nelle prossime elezioni europee - Che peso avranno le proteste degli agricoltori nelle prossime elezioni europee - Ci siamo rivolti a degli analisti per capire che peso stanno avendo le proteste degli agricoltori nella campagna elettorale verso le europee, in uno scenario ...

Maggioranza senza programmi per le Europee. Avanti però con le riforme, una per ciascun partito - Maggioranza senza programmi per le europee. Avanti però con le riforme, una per ciascun partito - I tempi di realizzazione sono assai incerti. E non si parla dei problemi veri. Domani l’esordio in aula al Senato del premierato (Fdi) che dovrà alla fine affrontare il referendum. In aula alla Camera ...