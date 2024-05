Perugia - minacciata con un coltello alla gola | arrestato il compagno per maltrattamenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024)con une poi aggredita. È quello che è successo a una donna 46enne di origini polacche. Per questo motivo un uomo italiano di 50 anni è statodai Carabinieri della compagnia di Todi, in provincia di. L’uomo è accusato del reato dicontro familiari o conviventi, come riportato da Adnkronos. È una discussione per futili motivi a fare da contestovicenda. Durante il litigio l’uomo, residente a, ha minacciato la compagna, che vive a Todi, puntandole unda cucina. Poi l’ha aggredita fisicamente a tal punto da procurarle delle lesioni che sono state giudicate guaribili dai sanitari in 12 giorni. Le ...