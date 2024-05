Stai molto attenta Isola dei Famosi - Sonia punge Luxuria in diretta | Sono pericolosa

(Di martedì 7 maggio 2024) “”.Bruganelli, la battutaccia a Vladimirnon passa inosservata all’dei. È successo durante l’ultima puntata del reality show, andato in onda il 6 maggio 2024. Durante la serata è successo di tutto, ma è durante le solite presentazioni di rito che in molti hanno fatto ad una frase in particolare diBruganelli ai ‘danni’ per così dire, della padrona di casa. >> “Oddio, che ti succede?”. Lite all’dei, poi Vladimir urla il nome di Matilde Brandi Andiamo con ordine e cerchiamo di capire costa sta succedendo e perché quella che sembra una frase del tutto innocua invece ha fatto sobbalzare dalla sedia tanti telespettatori. Lo abbiamo già raccontato, anche se è prestissimo ...

Isola dei Famosi, le pagelle: il disgusto di Juliana Moreira (voto 7), Peron si pensa «miracolo» (voto 5) - Isola dei famosi, le pagelle: il disgusto di Juliana Moreira (voto 7), Peron si pensa «miracolo» (voto 5) - sonia Bruganelli, invece, la adora: trova l’estrema puntigliosità della ragazza segno di “carisma”. Le due si conoscono dai tempi di ‘Ciao Darwin’, show a cui Zuccarello ha partecipato in qualità di ...

Isola dei Famosi, la 7^ puntata: Rossella impicciona (8), Samuel che noia (4) - Isola dei famosi, la 7^ puntata: Rossella impicciona (8), Samuel che noia (4) - Nel corso della settima puntata de L'Isola dei famosi 2024 è arrivato uno dei classici del reality di Canale 5: la divisione in due squadre, con tanto di trasferimento su una nuova playa. Eliminata de ...

Isola dei Famosi 2024, le pagelle: Greta maestrina ruba cocchi (3), Rosanna peperina (7), Marina «vola alto» in Italia (4), Daniele da clonare (8) - Isola dei famosi 2024, le pagelle: Greta maestrina ruba cocchi (3), Rosanna peperina (7), Marina «vola alto» in Italia (4), Daniele da clonare (8) - Come ogni volta che fa l'opinionista entra in punta di piedi e poi si prende la scena. sonia Bruganelli non è nata per stare dietro il palcoscenico ma con i riflettori ben puntati su di lei, così tra ...