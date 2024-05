Vladimir Putin atteso per il suo quinto giuramento presidenziale

Da allora – compresa la “staffetta” con Medvedev – è rimasto saldamente (e con ogni mezzo) in sella. Ha anche emendato la costituzione per poter mantenere le redini, potenzialmente, fino al 2036

Un chiaro ammonimento all’Europa e agli americani. Vladimir Putin ha ordinato esercitazioni nucleari che coinvolgono truppe posizionate vicino all’Ucraina . Lo ha reso noto l’esercito. Le esercitazioni nucleari della Federazione Russa arrivano in ...

Sull'asse Mosca-Washington tensione alle stelle anche in Niger. Personale militare russo infatti è entrato in una base aerea in Niger che ospita le Truppe americane: la mossa segue la decisione della giunta Nigerina di espellere le forze ...