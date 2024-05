Civitanovese - le strategie | Avanti con mister e dg

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) "La volontà della società è di confermare il tecnico Sante Alfonsi e il direttore Claudio Cicchi. Per la prossima stagione, vogliamo arrivare a 2.000 abbonati". Così Mauro Profili, patron della, comincia a pensare a gettare le basi della serie D dopo avere vinto il campionato di Eccellenza. "Dopo il 18 maggio – spiega Profili al Carlino – avremo un incontro con loro due per confrontarci e, se possibile, andareinsieme". Oggi la squadra è attesa al Polisportivo per una seduta d’allenamento, dopo la quale le parti potrebbero parlare e trovare già l’accordo per il futuro. C’è poi il capitolo ampliamento della base societaria, un’ipotesi possibile anche se a differenza di un anno fa il patron non ha fatto appello alle forze locali. Anzi, in una precedente occasione aveva addirittura affermato che "questo sodalizio è programmato per ...