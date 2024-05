Laurienté La salvezza è una rivoluzione francese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Non sapremo mai, dei 19.454 spettatori presenti sabato sera al Mapei Stadium, quanti fossero lì per l’Inter – la larga maggioranza, a occhio – e quanti per il Sassuolo. Ma sappiamo che questi ultimi hanno tutti pensato la stessa cosa, dopo che Laurientè ha messo il pallone che oggi tiene in A i neroverdi alle spalle di Audero, producendosi poi nella miglior prestazione stagionale anche dal punto di vista della fase difensiva e dell’applicazione tattica. Ovvero che se ilavesse giocato come sta giocando in quest’ultimo mese per tutto l’anno, il Sassuolo sarebbe da tempo fuori dai guai, anche senza Domenico Berardi. E invece… Invece Laurientè ci ha messo otto mesi ad ‘accendersi’ e il Sassuolo è e resta nei guai. E alla ricerca di appigli cui aggrapparsi non può non guardare all’attaccante, tornato finalmente sui suoi standard e ...