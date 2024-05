Gaeta Taglio del nastro per la mostra Storia dei 170 anni dell’Istituto Nautico Giovanni Caboto

(Di martedì 7 maggio 2024)– Nell’ambito dei festeggiamenti per la celebrazione dei 170dell’istruzione nautica a, in attesa dell’evento in programma venerdì mattina, al Cinema-Teatro Ariston di Piazza della Libertà, è stata inaugurata, alla presenza del vice-sindaco Gianna Conte, della DirigenteMaria Rosa Valente, di docenti e alunni, ladal titolo “dei 170 L'articolo Temporeale Quotidiano.

Giovanna Sannino , protagonista di Mare Fuori, oggi è stata per la prima volta ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. “Ho sempre voluto fare l’attrice e ho iniziato grazie ai miei genitori che mi hanno iscritta a teatro. Inizialmente per me era un ...

Gaeta – “170 anni per il mare…oltre il mare” : è il titolo dell’evento in programma venerdì 10 maggio, a partire dalle 9.30, presso il cinema- teatro “ Ariston ” di Gaeta , dove farà tappa uno degli eventi previsti dal locale Istituto nautico “Giov anni ...

Mary Grace Duque, chiesti 4 anni e 8 mesi di carcere per il pirata della strada che la uccise a settembre 2023 - Mary Grace Duque, chiesti 4 anni e 8 mesi di carcere per il pirata della strada che la uccise a settembre 2023 - La centralinista di un hotel in via gaeta fu investita a largo Preneste da Daniele Russo, 31 anni, bloccato poi sull'autostrada. Indagini anche sull'incidente costato la vita ad Alessio Passeri ...

Bologna, è morta «La Controlla»: investita da un'auto a Formia la senzatetto conosciuta nella zona universitaria - Bologna, è morta «La Controlla»: investita da un'auto a Formia la senzatetto conosciuta nella zona universitaria - Tiziana Pietrolongo è stata trovata senza vita sulle strisce pedonali: l'automobilista si è fermato a prestare soccorso. Si era trasferita in provincia di Latina da qualche mese ma per anni aveva viss ...

“Espressioni e Linguaggi del corpo”: 112 opere della collezione in mostra a Gaeta - “Espressioni e Linguaggi del corpo”: 112 opere della collezione in mostra a gaeta - NewTuscia – gaeta – Dal 21 aprile al 26 giugno 2024 la Pinacoteca comunale d’arte contemporanea “Antonio Sapone” di gaeta presenta la mostra “Espressioni e linguaggio del corpo” costituita da 112 oper ...