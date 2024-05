Derubano clienti del supermercato con la tecnica della monetina: come funziona - Derubano clienti del supermercato con la tecnica della monetina: come funziona - Cremona, la banda, composta da quattro sudamericani, ha messo a segno almeno 35 colpi. Scoperta e arrestata nel Bresciano dopo un folle inseguimento ...

Decine di furti agli anziani nei supermercati: come non farsi fregare dalla tecnica della "monetina" - Decine di furti agli anziani nei supermercati: come non farsi fregare dalla tecnica della "monetina" - Una donna è stata derubata nel piazzale di un supermercato cittadino con lo stratagemma della monetina: con la sua carta di credito sono stati effettuati diversi prelievi ...

Trucco della monetina, sgominata una gang di peruviani - Trucco della monetina, sgominata una gang di peruviani - Trentacinque colpi messi a segno tra Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte dai tre uomini e una donna. Il capo era già stato arrestato il 26 maggio dello scorso anno, dopo un lungo inseguimento ...