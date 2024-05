La Vis a Recanati con la spinta del pubblico Duecento tifosi a casa senza il biglietto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) La Vis potrà giocare quasi inla gara di andata dei playout contro la Recanatese (domenica alle 18). I 505 biglietti messi a disposizione per il settore ospiti sono stati venduti nel giro di pochi giorni e nessuna richiesta ulteriore potrà essere esaudita, compresa quella ditagliandi in più che iavrebbero voluto per andare incontro a chi a questo punto dovrà restare aperché il settore ospiti non può contenere di più (botteghini ospiti chiusi domenica). Disposizioni della Questura: è già un impegno controllare tifoserie ospiti numerose in un impianto come quello di, e non ci si può spingere oltre. I sostenitori della Vis, come accaduto a quelli dell’Ancona in altro derby dove le richieste erano ben maggiori dei tagliandi messi a disposizione dal club giallorosso, ...