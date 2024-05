Calcio Prima Categoria - il programma completo di play-off e play-out

(Di martedì 7 maggio 2024) Ildei match nelle Marche: si inizia sabato 18 maggio con le semifinali-off e il turno unico-out MARCHE, 7 maggio 2024 – Con la regular season diterminata nello scorso fine settimana, tra 11 giorni, nel weekend di sabato 18 e domenica 19 maggio, inizieranno i-off e i-out. Di seguito ildei match nei 4 gironi regionali. Per quanto riguarda i-off, semifinali e finali dei gironi si giocheranno in casa della meglio piazzata, che avrà anche il vantaggio del campo che le permetterà di avanzare il turno qualora la sfida termini in parità. Le ...

”Trasformeremo la rabbia in forza. Stiamo valutando di aprire una denuncia alla procura federale per illecito sportivo sui fatti di Sassoferrato Genga-Sampaolese” SANTA MARIA NUOVA, 5 maggio 2024 – Riceviamo e pubblichiamo un aggiornamento in ...

Condono edilizio 2024, cosa c’è nel piano salva-casa che arriverà prima delle Europee: i piccoli abusi sanati (ma non sarà gratis) - Condono edilizio 2024, cosa c’è nel piano salva-casa che arriverà prima delle Europee: i piccoli abusi sanati (ma non sarà gratis) - ma che oggi non sono sanabili per la disciplina della «doppia conforme» che non consente di conseguire il permesso né di permettere i cambi di destinazione d’uso degli immobili tra categorie omogenee.

Giro d'Italia 2024, la tappa di oggi: Acqui Terme-Andora. Possibile volata sulle strade della Milano-Sanremo - Giro d'Italia 2024, la tappa di oggi: Acqui Terme-Andora. Possibile volata sulle strade della Milano-Sanremo - Dalla partenza il percorso si inerpica verso un falsopiano in direzione Calizzano, per affrontare quindi l’unico GPM della frazione, il Colle del Melogno di terza categoria ... A seguire poco più di ...

Successi in serie per l’Academy Lube - Successi in serie per l’Academy Lube - L'Academy Volley Lube di Civitanova trionfa nella pallavolo giovanile: l'Under19 campione regionale, l'Under15 promossa in D e l'Under13 vincitrice provinciale. Grandi successi per i giovani talenti d ...