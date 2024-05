Conferme e interrogativi Zaro - Gerli e Palumbo sono le garanzie Tante valutazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Tutto è bene ciò che finisce bene. Conquistata, con un pizzico di patema, una salvezza che solo quasi pochi mesi fa sembrava un obiettivo da non dover prendere neppure in considerazione, visto che l’occhio era puntato più verso l’alto, comincia ora la stagione dellee dei programmi per la prossima stagione. A dire il vero il campionato non è ancora concluso, rimane soltanto la formalità dell’inutile partita di venerdì a Lecco, che sarà più o meno derubricata a semplice gita di fine anno scolastico. La permanenza in categoria ha fatto scattare la conferma di Pierpaolo Bisoli in panchina: il contratto parlava già di giugno 2025, ma lo stesso tecnico di Porretta nel dopo gara di domenica ha detto che in caso di disastro, leggi retrocessione, quell’accordo l’avrebbe strappato. Ipotesi pensiamo remota nella sua mente, visto che già alla fine della sua gara di ...