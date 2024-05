Milan - Conceicao ci crede | vuole diventare allenatore dei rossoneri

L'esperto dell'ambiente rossonero ha fatto il punto della situazione sul Milan e sul possibile arrivo di Sergio Conceicao in panchina

Carlo Pellegatti , noto giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul prossimo allenatore del Milan e non solo

Milan , è una sfida a due per il nuovo allenatore dei rossoneri: Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao sono i principali indiziati La lunga lista di allenatori accostati al Milan sembra essersi ridotta a due nomi: quelli di Fonseca e Conceicao. Come ...

Tuttosport - Rinnovo Chiesa, si tratta d oltranza - Tuttosport - Rinnovo Chiesa, si tratta d oltranza - milan - Spazio dedicato anche al milan in prima pagina. Il capitolo rossonero di Stefano Pioli è giunto al termine e per questo motivo il Diavolo cerca un sostituto all'altezza. Negli ultimi giorni è ...

Lá fora: 'Tango' em Paris, Conceição em Milão e United estilhaçado - Lá fora: 'Tango' em Paris, Conceição em Milão e United estilhaçado - Utilizar dados de geolocalização precisos e analisar ativamente as características do dispositivo para fins de identificação. Isto é feito com o objetivo de armazenar e aceder informação num dispositi ...

Gazzetta - Chiesa, aria di si - Gazzetta - Chiesa, aria di si - Il milan ha scelto il prossimo nove. Nell'apertura odierna di Gazzetta dello Sportil nome del prescelto domina la prima pagina: "È Sesko", lo sloveno del Lipsia che costa 50 milioni di euro. Potrebbe ...