Genova vince contro Fatro Ozzano in una partita emozionante - 3-2 dopo cinque set combattuti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024)2 (11-25, 25-19, 19-25, 26-24, 15-8) RIMONT PROGETTI: Piccardi, Pirro 14, Rissetto 19, Vieri 3, Gotti 17, Poggi 2, Bulla (L1), Stagnaro, Fabbrini, Tadei 1, Trevisiol, Allegri. Non entrate: Blaseotto e Fossa (L2). All. Zanoni.: Guerra 1, Casini 21, Monaco 10, Ferrari 17, Ndiaye 3, Pedrazzi 5, Righi (L), Bondavalli 3, Ghiberti 1, Colle, Coco, Pavani 3. Non entrata: Carnevali. All. Turrini. Arbitri: Foschi e Campagno. Le altre gare: Giusto Spirito Rubiera-Tirabassi 3-2, Vivi-Clai 0-3, Tecnilux Pavia-Mosaico Ravenna 2-3, Sassuolo-Forlì 3-2, Gossolengo- Garlasco 0-3. La classifica: Clai 62; Garlasco 54; Rubiera 51; Modena 42; Gossolengo 40; Campagnola, Forlì 37;31; Sassuolo 26; Pavia, Ravenna 23;22; Piacenza 2.