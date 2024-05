Le parole di Braglia - tecnico avversario Sarà un’altra gara rispetto a una settimana fa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) "partita, lo sappiamo benissimo". È troppo esperto Pieroper permettere ai suoi di perdere la concrentrazione. L’allenatore del Gubbio resetta quanto successo contro il Rimini appena qualche giorno fa, nell’ultimadella regular season che ha visto gli umbri rifilare quattro gol ai romagnoli. "Al netto dei giocatori che rientrano al Rimini –pensa a Morra, Lamesta, Langella e Lepri – in una partita secca ti giochi una stagione. Noi faremo la nostra, dovremo essere più intensi e determinati perché sicuramente anche loro verranno con determinate intenzioni. Mi aspetto una partita tosta e cattiva, a me interessa che i ragazzi capiscano che inizia un altro torneo, nella vita sognare non costa niente per cui proviamoci, col sorriso". Un campionato a sé, ...