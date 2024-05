Met Gala 2024, perché Doja Cat ha indossato un vestito bagnato: il segreto del wet look - Met gala 2024, perché Doja Cat ha indossato un vestito bagnato: il segreto del wet look - Doja Cat ha interpretato in modo originale il tema del Met gala. Ecco perché ha sfilato sul red carpet con un abito bianco bagnato (che nasconde un trucco). Al Met gala 2024 i look floreali sono ...

Elodie torna in tv: pancia nuda e capelli effetto bagnato per lo show di Roberto Bolle - Elodie torna in tv: pancia nuda e capelli effetto bagnato per lo show di Roberto Bolle - Elodie sarà tra gli ospiti di Viva la danza, lo show di Roberto Bolle che andrà in onda su Rai 1 il 29 aprile. Sui social ha dato una piccola anticipazione del look che sfoggerà sul palco: ecco i ...