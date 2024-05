Riapre come nuova la galleria San Fermo Nord

(Di martedì 7 maggio 2024) Riaprirà domani, in linea con il cronoprogramma e in occasione della Festa dell’Ascensione di giovedì, laSansull’A9 Lainate-Como-Chiasso, nel tratto tra Como Centro e Como Monte Olimpino, a concludere la fase intensiva del piano di ammodernamento di tutti i fornici del tratto. Il fornice, lungo circa 700 metri, è stato oggetto di un duplice intervento: il rinnovo strutturale e il potenziamento, in linea con le norme Ue e le Linee guida ministeriali. Nell’ambito del piano degli interventi strutturali è stato portato avanti il completo rifacimento dei materiali, con un nuovo rivestimento protettivo costituito da un guscio in spritz-beton strutturale ad alte prestazioni, posto in opera con l’ausilio di pannelli modulari di rete elettrosaldata. Lainoltre è stata dotata ...

