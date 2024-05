Calcio Allievi Under 17 - nel prossimo week end il via al play off per il titolo regionale

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 7 maggio 2024) In chiave provinciale solo gli ultimi 90? stabilirà chi tra Castelfrettese e Biagio Nazzaro affronterà l’Osimana per ildella marca di Ancona VALLESINA, 7 maggio 2024 – Completati tutti i turni nei tre Gironi in gara della fase per le qualificazioni aioff per l’assegnazione deldi campionedelle Marche della Categoria. Ora ioff1° giornata domenica 12 maggio: Giovane Ancona contro Fermo (ore 17 al Paolinelli di Ancona); 2°giornata mercoledì 15 maggio: K Sport Montecchio contro la perdente o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la precedente gara in casa tra Giovane Ancona e Fermo: K Sport Montecchio giocherà in casa qualora l’avversaria abbia disputato la prima gara in casa. 3° giornata domenica 19 ...