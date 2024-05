Il weekend sregolato di Magnussen - 65 secondi di penalità e 5 punti sulla patente | “Me li merito”

GP Miami: le pagelle - GP Miami: le pagelle - Norris e la McLaren meritano il massimo dei voti: finalmente una vittoria. Verstappen bravissimo anche quando non vince, bene Ocon e Tsunoda, mentre magnussen ne combina di tutti i colori ...

Il weekend della Florida vede decine e decine di secondi di penalità volati come granelli di sabbia, ma non sempre con razionalità - Il weekend della Florida vede decine e decine di secondi di penalità volati come granelli di sabbia, ma non sempre con razionalità - Il weekend della Florida vede decine e decine di secondi di penalità volati come granelli di sabbia, ma non sempre con razionalità ...

GP Miami: i 5 temi del fine settimana - GP Miami: i 5 temi del fine settimana - In questo caso l’errore è stato del team, ma ovviamente la sanzione di drive through (convertita poi in 20”) è stata aggiunta al tempo in gara a magnussen, che così ha concluso il weekend con un ...