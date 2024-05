LE 5 TRUFFE ONLINE CHE SONO IN AUMENTO | CONOSCERLE PER EVITARLE

Leggi tutta la notizia su analisideirischinformatici

(Di martedì 7 maggio 2024) Diamo uno sguardo più da vicino per identificare le minacce crescenti e spiegare come evitare di essere truffati. Ecco le 5chein: 1) ATTACCO AGLI ACCOUNT SOCIAL MEDIA PER RUBARE GLI ACCESSI I pericoli dell’hacking dei social media e degli account di posta elettronica non posessere sottovalutati. I truffatori, una volta penetrati nei tuoi profili, posseminare il caos, contattare i tuoi amici e familiari, inviare richieste di buoni regalo fasulle a loro nome, vendere i tuoi dati personali sul dark web o addirittura rubare la tua identità. Per proteggerti da tali minacce, è fondamentale adottare misure di sicurezza robuste. Un passo cruciale è l’implementazione dell’autenticazione a due fattori (2FA) per i tuoi account. ...