Corea e Italia - il Ministro In Chon Yu sull’Anno dello Scambio Culturale | Modernità senza dimenticare le tradizioni

(Di martedì 7 maggio 2024) L’Anno2024-2025 è appena iniziato e già promette una contaminazione che non può che essere proficua. Ildella Cultura, Sport e Turismo della Repubblica diInYu – in visita a Roma – ha annunciato l’organizzazione di vari eventi quali spettacoli, mostre, contenuti media ed eventi turistici con la collaborazione della Korean Foundation for International Cultural Exchange(KOFICE), Istitutono in, Korea Creative Content Agency (KOCCA) e National Museum of Korea. «Prima di tutto l’importanza dei 140 anni dei rapporti diplomatici tra i nostri due paesi è la dimostrazione del continuo e crescente interesse della ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.43 L’Ungheria ha battuto 2-1 la Slovenia. Dunque niente promozione per l’Italia: gli azzurri giocheranno in Prima Divisione anche nel 2025. Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di ...

Crosetto smentito sulla spesa militare - Crosetto smentito sulla spesa militare - Il ministro della difesa Guido Crosetto ha sostenuto ieri che, nel campo militare, la capacità produttiva italiana e occidentale è di molto inferiore a quella del «lato oscuro della forza», ossia ...

Morelli "La Lega è il partito più europeista" - Morelli "La Lega è il partito più europeista" - MILANO (ITALPRESS) - "La Lega è il partito più europeista che ci sia. 'Meno Europa più italia' vuol dire parlare di interessi nazionali, che non ...

Giro d’Italia, la terza tappa in onda su Rai 2 senza commento per lo sciopero dei giornalisti: le ragioni - Giro d’italia, la terza tappa in onda su Rai 2 senza commento per lo sciopero dei giornalisti: le ragioni - Solo il rumore dell’elicottero e dei mezzi lungo la strada: la terza tappa del Giro d’italia sta andando in onda in diretta su Rai 2 senza voce. Non si sente infatti la telecronaca del trio composto d ...