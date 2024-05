Isola 18 | l’opinione di Isa sulla settima puntata

(Di martedì 7 maggio 2024) Vi giuro che ieri, per una mezz’oretta, una bella mezz’ora piena, ho sperato che questa18 stesse avendo un guizzo, un risveglio, un momento di svolta. Ma niente, è stata una bolla di sapone, la solita bolla di sapone di questa sfortunata edizione. Ho scelto Rosanna Lodi come immagine di apertura di questo articolo perché è stata proprio lei, in quei 30 minuti di illusione, a farmi sperare che finalmente ci fosse qualcosa di succoso da commentare. La cuoca bolognese, infatti, è probabilmente l’unica (o comunque una delle pochissime) ad aver capito lo spirito del programma, l’unica a fare confessionali al vetriolo, l’unica a dire quello che pensa senza pelilingua, e ieri a un certo punto ci aveva anche tirato fuori il momento gossipparo che in altre edizioni, e con altre conduttrici (ciao SuperSimo, ti penso sempre), sarebbe stato oggetto ...

Casteldaccia, 5 operai morti per esalazioni

Fabrica 30, il tecno-umanesimo del nostro tempo - Fabrica 30, il tecno-umanesimo del nostro tempo - A distanza di trent’anni Fabrica, sulle mappe pubbliche e interiori, si conferma l’isola che non c’era. Ora deve porsi la sfida più grande: diventare un modello e non un’eccezione. Restare la prima, ...

Isola dei Famosi, le pagelle: il disgusto di Juliana Moreira (voto 7), Peron si pensa «miracolo» (voto 5) - isola dei Famosi, le pagelle: il disgusto di Juliana Moreira (voto 7), Peron si pensa «miracolo» (voto 5) - Non certo uno che pensa al cachet (come se poi ci fosse qualche cosa di male. Ma in questa isola dei casti e puri pare essere peccato mortale ammettere di puntare alle palanche). Che durante la ...