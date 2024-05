Serie B I Blacks espugnano l’inferno livornese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Akern Livorno 62Faenza 67 AKERN LIVORNO: Buca, Bargnesi 5, Fratto 2, Williams 8, Fantoni 9, Vicenzini ne, Tozzi 11, Ricci 9, Saccaggi 11, Allinei 7. All.: AndreazzaFAENZA: Galassi, Papa 8, Poletti 9, Siberna 9, Vico 9, Poggi 5, Ballarin ne, Petrucci 8, Pastore 2, Begarin 17. All.: Garelli Arbitri: Gai - Tognazzo Note. Parziali: 9-17; 36-25; 42-54. Tiri da 2: Livorno: 8/20, Faenza: 14/35. Tiri da 3: Livorno: 10/33, Faenza: 7/24. Tiri liberi: Livorno: 16/19, Faenza: 18/27. Rimbalzi: Livorno: 37, Faenza: 40. Uscito per falli: Fratto Capolavoro. Faenza impatta lasbancando Livorno, violando il PalaMacchia per la terza volta in stagione. Un successo figlio della forza del gruppo e della maturità che porta una grande carica in vista di gara 3 in programma venerdì al PalaCattani. I ...