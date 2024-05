Israele rifiuta l’accordo di cessate il fuoco accettato da Hamas

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 maggio 2024) Nelle prime ore di martedì mattina le forze di difesa israeliane hanno preso il controllo del valico di Rafah, il più importante canale, se non l’unico, per l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza dall’Egitto. Lo riporta Hareetz citando l’Idf e Wael Abu Omer, membro die direttore delle comunicazioni al valico. Omer ha anche riferito al giornale israeliano che tutti i carichi di aiuti umanitari diretti a Gaza sono stati bloccati dalla parte egiziana. Lunedì seraha iniziato a bombardare massicciamente la parte orientale della città più meridionale della Striscia di gaza, dove su ordine israeliano si rifugianocirca 1,4 milioni di palestinesi, sfuggiti all’offensiva di terra nel nord e nel centro della Striscia. Le vittime accertate sono già undici. “L’Idf sta lanciando in questo momento attacchi mirati contro ...