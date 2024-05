Il finto rapimento di Milena Santirocco - i debiti e il possibile complice | le paure raccontate a un esorcista

(Di martedì 7 maggio 2024) «Volevo solo sparire» ha ammessoagli inquirenti di Caserta, dopo essere stata ritrovata sei giorni dopo essere sparita. La cercavano tutti la maestra di danza e fitness di Lanciano, dai parenti agli amici che dal 28 aprile scorso non hanno più avuto notizie di lei. Quella domenica aveva pranzato con i figli e si era poi diretta alla leccata di Torino di Sangro, per una comminata come altre volte era successo. Da lì, ricostruisce Repubblica, aveva anche inviato via chat foto rassicuranti, circondata da quei luoghi famigliari. Poi sarebbe stata lei stessa a bucare la ruota della macchina con un chiodo, fa sparire il telefono dopo aver chiuso il profilo Facebook. E da quel momento sparisce, arrivando con mezzi di fortuna fino in Campania. Il tentato suicidio «La verità è che ho pensato di farla finita» ha spiegato poi al pm. La ...

della 54enne insegnante di danza e fitness si erano perse le tracce in Abruzzo. Al prete esorcista aveva raccontato di “oggetti malefici” in palestra. Alla polizia ha confessato: “Ho inventato tutto”

Milena Santirocco , la 54enne di Lanciano scomparsa e poi ritrovata dopo una settimana a Castel Volturno, potrebbe non aver agito da sola: si ipotizza la presenza di un ex fidanzato nel Caserta no. Resta il giallo: Cosa è successo davvero dopo la ...

Cosa non torna sulla scomparsa di Milena Santirocco, dal finto rapimento all’ex fidanzato a Caserta - Cosa non torna sulla scomparsa di milena santirocco, dal finto rapimento all’ex fidanzato a Caserta - milena santirocco, la 54enne di Lanciano scomparsa e poi ritrovata dopo una settimana a Castel Volturno, potrebbe non aver agito da sola: si ipotizza la ...

Denise Pipitone, Piera Maggio trova due cimici in casa: "Erano funzionanti" - Denise Pipitone, Piera Maggio trova due cimici in casa: "Erano funzionanti" - Durante i lavori di manutenzione sono spuntate le apparecchiature elettroniche, il segnale che il caso della bimba scomparsa non è chiuso ...

Milena Santirocco, spunta un fidanzato a Caserta. «Potrebbe non aver agito da sola» - milena santirocco, spunta un fidanzato a Caserta. «Potrebbe non aver agito da sola» - «Ho inventato il sequestro di persona e nessuno ha mai tentato di uccidermi. La verità è che ho pensato di farla finita, volevo solo sparire». Angosciata da una ...