Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks oggi in tv | canale - orario e diretta streaming gara1 playoffs NBA 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 7 maggio 2024) Il, l’e le indicazioni per vedere intvdelle semifinali della Western Conference deiNBA. Primo episodio della serie tra i numeri 1 a Ovest e i Mavs, che hanno eliminato i Los Angeles Clippers in 6 gare. Serie che si preannuncia equilibrata: da una parte la freschezza di Okc, che nel primo turno ha superato in scioltezza 4-0 i Pelicans, dall’altro l’esperienza e la classe di Luka Doncic e Kyrie Irving, in grado di alzare notevolmente il livello del loro gioco quando la posta in palio è alta. La palla a due è prevista stanotte, tra martedì 7 e mercoledì 8 maggio alle ore 3.30 italiane. Di seguito, le informazioni per ...