Scamacca arriva in DOPPIA CIFRA con l’Atalanta | nel mirino un RECORD nerazzurro storico

Joshua Zirkzee , obiettivo di calciomercato del Milan , ha raggiunto la doppia cifra in Serie A, prima di lasciare il campo per infortunio

Con il 4-0 rifilato all’Atalanta, l’ Inter ha conquistato la sua ottava vittoria consecutiva in Serie A. Lunedì contro il Genoa , Simone Inzaghi punterà alla nona, per arrivare a un passo dalla doppia cifra . STRISCIA POSITIVA – Simone Inzaghi e ...

La scuola italiana è mandata avanti dai precari. A denunciarlo è la Uil scuola che ha condotto un’analisi statistica che consente di prendere in esame per ogni anno scolastico e per profilo professionale la mappa del personale impegnato tra i ...