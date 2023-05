Alluvione Emilia Romagna | Lollobrigida | “In Cdm domani prime misure”

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il ministro: "Da Masaf in arrivo 100 mln ma servono molte risorse e fondi europei" “La presidente Meloni è stata nei luoghi colpiti eil Cdm determinerà leche serviranno ad affrontare ancora meglio l’emergenza” in. “Non possiamo che ringraziare i volontari e l’esercito che hanno fatto un lavoro eccezionale. Adesso inizia la fase per valutare i danni e cominceremo a mettere in campo provvedimenti normativi ed economici in sostegno di chi è stato colpito da questa criticità”. Ad affermarlo il ministro dell’Agricoltura Francescoa margine di un incontro alla Coldiretti per la Giornata della Biodiversità. “Non è possibile calcolare ancora i danni – ha aggiunto – la Regione ci ha trasmesso una prima analisi e successivamente ci sarà un incontro a Palazzo Chigi con ...

AGI/Vista - I Vigili del Fuoco evacuano alcune persone a Forlì in via precauzionale per una voragine dopo l'che ha colpito l'Romagna. Ecco le immagini. / Vigilfuoco Tv... gravemente colpiti dagli effetti dell'di una settimana fa. La donazione del Gruppo Stellantis confluisce nella raccolta fondi avviata dalla RegioneRomagna. Sterzi a parte: Il GP c'...... perché non li usa immediatamente per prevenire catastrofi come quello dell'Romagna, proprio a partire dalle zone interessate dall''. 'Come +Europa chiediamo che vi siano indennizzi ...

Sono poco meno di 5mila (4.963) gli interventi effettuati fino a ora dai vigili del fuoco in Emilia Romagna dove è ancora allerta rossa. Su montagna, bassa collina, pianura e costa romagnola, collina ...Danni ingenti all'agricoltura con conseguenze inevitabili anche per la filiera della distribuzione nazionale. Alcuni prodotti saranno introvabili e a prezzi elevati.