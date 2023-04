Manovre di prevenzione arresto cardiaco nelle scuole: presentato progetto (Di martedì 18 aprile 2023) BRUXELLES – “Nei giorni scorsi ho presentato al Parlamento Europeo, Commissione ENVI, un progetto pilota per la diffusione, all’interno delle scuole europee, delle Manovre per la rianimazione cardio polmonare in caso di arresto cardiaco. Con la pandemia e la mancanza di controlli che ne sono conseguiti, eventi di questo tipo sono risultati sempre più frequenti, come sta accadendo anche in Abruzzo. In questi casi una rianimazione cardio polmonare tempestiva è essenziale per salvare vite umane e prevenire danni permanenti”. Così afferma l’Onorevole De Blasis, parlamentare europea di Identità e Democrazia, con una lunga carriera professionale come medico cardiologo. “Sebbene il cervello possa sopravvive dai 3 ai 5 minuti senza ossigeno, questo lasso di tempo generalmente non è sufficiente ... Leggi su lopinionista (Di martedì 18 aprile 2023) BRUXELLES – “Nei giorni scorsi hoal Parlamento Europeo, Commissione ENVI, unpilota per la diffusione, all’interno delleeuropee, delleper la rianimazione cardio polmonare in caso di. Con la pandemia e la mancanza di controlli che ne sono conseguiti, eventi di questo tipo sono risultati sempre più frequenti, come sta accadendo anche in Abruzzo. In questi casi una rianimazione cardio polmonare tempestiva è essenziale per salvare vite umane e prevenire danni permanenti”. Così afferma l’Onorevole De Blasis, parlamentare europea di Identità e Democrazia, con una lunga carriera professionale come medico cardiologo. “Sebbene il cervello possa sopravvive dai 3 ai 5 minuti senza ossigeno, questo lasso di tempo generalmente non è sufficiente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAELiguria : Elisabetta De Blasis presenta progetto per manovre di prevenzione dell'arresto cardiaco nelle scuole… - radiolaquila1 : On. De Blasis presenta progetto pilota manovre prevenzione arresto cardiaco nelle scuole - FrancyontheMoon : @alke86_ @berth_al Già. Non insegnano la manovre di disostruzione e rianimazione pediatrica alle madri in attesa, f… -