‘Può commettere altri reati’. Nessuno sconto al poliziotto che torturò il disabile Omerovic (Di mercoledì 29 marzo 2023) I legali del poliziotto finito ai domiciliari per le violenze perpetrate ai danni di Hasib Omerovic, il 36enne disabile precipitato dalla finestra della sua stanza, in una palazzina delle case popolari di Primavalle, hanno avanzato richiesta di revoca della misura restrittiva o comunque dell’applicazione di una misura più lieve. Istanza rigettata dalla magistratura che ritiene che l’agente possa tornare a delinquere. Un passato con tanti lati oscuri quello del poliziotto che ha torturato Omerovic Stiamo parlando di Andrea Pellegrini, il poliziotto che insieme a quattro colleghi, il 25 luglio scorso ha fatto irruzione in casa di Hasib, di colui che è stato ritenuto l’autore delle torture al 36enne disabile. Ma la ricostruzione più dettagliata del profilo dell’agente ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 marzo 2023) I legali delfinito ai domiciliari per le violenze perpetrate ai danni di Hasib, il 36enneprecipitato dalla finestra della sua stanza, in una palazzina delle case popolari di Primavalle, hanno avanzato richiesta di revoca della misura restrittiva o comunque dell’applicazione di una misura più lieve. Istanza rigettata dalla magistratura che ritiene che l’agente possa tornare a delinquere. Un passato con tanti lati oscuri quello delche ha torturatoStiamo parlando di Andrea Pellegrini, ilche insieme a quattro colleghi, il 25 luglio scorso ha fatto irruzione in casa di Hasib, di colui che è stato ritenuto l’autore delle torture al 36enne. Ma la ricostruzione più dettagliata del profilo dell’agente ha ...

CorriereCitta : 'Può commettere altri reati'. Nessuno sconto al poliziotto che torturò il disabile Omerovic

