Cosenza Vs Pisa: probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I calabresi si giocano il tutto per tutto dovendo guadagnarsi ancora la salvezza, mentre i nerazzurri sono determinati a qualificarsi ai playoff. Cosenza Vs Pisa si giocherà sabato 1 aprile 2023 alle ore 14 presso lo stadio Marulla

Cosenza VS Pisa: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

I calabresi sono reduci da due vittorie consecutive, tracui l'ultima sul campo della capolista FRosinone. Serve un gran finale di stagione per ottenere una salvezza che sembrava impossibile

I toscani sono al quinto posto e dunque più che mai decisi a giocarsi le proprie chances di playoff. Nelle ultime cinque partite hanno ottenuto tre vittorie e due pareggi.

