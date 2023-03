Fallito attacco hacker a siti di ministeri e Polizia postale

(Di domenica 26 marzo 2023) Una serie di tentati attacchi, di cui non è ancora chiara la matrice criminale, sono stati lanciati contro il sito del Commissariato online dellae contro quelli deidei Trasporti e di Economia e finanze. A quanto si apprende, il sabotaggio informatico sarebbe peròmentre ad essere colpito sarebbe stato il portale dell'Atac, l'azienda romana per la mobilità. Secondo quanto spiegano gli investigatori dellasi tratta di tentativi diDos, con il quale si cerca di impedire agli utenti di accedere alla rete o alle risorse di un computer.

Ancora un attacco da parte del gruppo filorusso Noname. Tentato un assalto anche al sito della Polizia postale, sventato. A quanto si apprende, il sabotaggio informatico sarebbe però fallito mentre ad essere colpito sarebbe stato il portale dell'Atac, l'azienda romana per la mobilità. Secondo quanto spiegano gli investigatori della Polizia Postale si tratta di tentativi di attacco DDoS.