Coppa Italia: impresa San Giuseppe, manda ko l'Eboli e va in finale (Di domenica 26 marzo 2023) Risultato a sorpresa nella prima semifinale di Coppa Italia di Futsal con la Feldi Eboli superata dalla mina vagante Real San Giuseppe per 5 - 3. Ribaltata dunque quella che è la classifica in ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 marzo 2023) Risultato a sorpresa nella prima semididi Futsal con la Feldisuperata dalla mina vagante Real Sanper 5 - 3. Ribaltata dunque quella che è la classifica in ...

