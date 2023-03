Scoppia la guerra per l’eredità milionaria della principessa Brancaccio: a 102 anni lei ha firmato il testamento che lascia tutto ai poveri (Di sabato 25 marzo 2023) Il testamento milionario della principessa Fernanda Ceccarelli Brancaccio è vero o è un documento falso? Si discute e si scrive molto nelle ultime ore sulle cronache locali dei quotidiani romani di quella che sembra essere diventata una “guerra per l’eredità” della storica famiglia nobiliare della capitale, i Brancaccio. Il fatto in discussione riguarda proprio ciò che la principessa Fernanda Ceccarelli Brancaccio, morta nel 2014 a 107 anni, avrebbe scritto sul proprio testamento. La principessa avrebbe lasciato, come riporta Repubblica, “l’omonimo teatro di via Merulana, alcuni edifici in viale Manzoni, una tenuta agricola a San ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) IlmilionarioFernanda Ceccarelliè vero o è un documento falso? Si discute e si scrive molto nelle ultime ore sulle cronache locali dei quotidiani romani di quella che sembra essere diventata una “perstorica famiglia nobiliarecapitale, i. Il fatto in discussione riguarda proprio ciò che laFernanda Ceccarelli, morta nel 2014 a 107, avrebbe scritto sul proprio. Laavrebbeto, come riporta Repubblica, “l’omonimo teatro di via Merulana, alcuni edifici in viale Manzoni, una tenuta agricola a San ...

